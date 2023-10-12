Newsweek сообщило о конфликтах в рядах элитной бригады ВСУ «Магура»

Проблемы с руководством породили разлад в элитной 47-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура». Об этом сообщило издание Newsweek.

«Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя», — сказано в статье.

Уточняется, что конфликт возник между старшими офицерами, которые перебрасывают вину за неправильное управление бригадой друг на друга. Все дело в приказе, который военные получили при контрнаступлении и который привел к большим потерям в рядах «Магура» на запорожском направлении.

Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя Newsweek

Это далеко не первый конфликт с участием командования, который происходит в рядах ВСУ с начала контрнаступления. О подобном инциденте рассказал пленный боец украинской армии, уточнив, что причиной разборок стала ложь командиров. Солдаты взбунтовались, поскольку их заверяли, что их отправляют патрулировать свободную от российских войск зону, однако с каждым разом назад возвращалось все меньше бойцов. Дезинформация так разозлила сослуживцев, что у них даже родилась идея подбросить в машину главного сержанта гранату.

Почему военные ВСУ бегут в плен от своих командиров?

В сентябре стало известно, что около десяти тысяч бойцов ВСУ сдались в плен России с помощью специальной радиоволны 149.200 «Волга». О состоянии военнопленных доложил представитель оперативных служб, добавив, что бывали случаи, когда при помощи радиочастоты украинцы сдавались в плен целыми группами.

Также сообщалось о случае, когда группа бойцов ВСУ сдалась в плен российским солдатам вместе с ящиками боеприпасов в качестве трофеев.

«Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал источник, уточнив, что, воспользовавшись радио, украинские солдаты «выбрали жизнь».

Об отношении в ВСУ к попадающим в плен украинцам рассказывала как российская, так и украинская стороны. Так, российский офицер рассказал, что бойцы ВСУ стараются добить своих сослуживцев, чтобы пресечь возможную утечку информации.

10 000 человек Столько бойцов ВСУ сдались в плен с помощью радиоволны 149.200 «Волга» по данным на сентябрь 2023 года.

Украинский военный поделился историей, что командиры расправляются над своими же бойцами не только за сдачу в плен, но и за оставление позиций, даже в тех случаях, когда для военнослужащих очевидно, что побег с поля боя — это вопрос выживания. Ранее стало известно, что ВСУ открыли «дружественный» огонь по своим за оставление позиций в Херсонской области.

Отношение украинцев к военной службе неоднозначное

С фронта в тыл приходит все больше известий от украинских бойцов о том, на линиях соприкосновения остается множество не выживших солдат и, несмотря на это, ВСУ посылают туда на штурм все новых бойцов. В связи с этим на Украине растет число уклонистов и мужчин, уезжающих за границу, поскольку мало кто желает участвовать в «мясных штурмах». Мобилизацию в стране прозвали «могилизацией».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что военнослужащим стало стыдно и опасно ходить по улицам Киева в форме из-за военкомов, поскольку в столице слишком много недовольных ходом мобилизации людей. «Боюсь, чтобы кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу», — поделился он.