Военкор Андрица: штурмовая бригада ВСУ разгромлена на запорожском направлении

На запорожском направлении 82-я штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) разгромлена, несмотря на западную технику. Об этом со ссылкой на военкора Влада Андрицу пишет RT.

По словам военкора, бригаде не помогли переданные ей американские бронетранспортеры Stryker. Потери составляют 100-150 человек в день, кроме этого, украинским солдатам не дают отступать заградотряды.

При этом российские войска занимают господствующие высоты, что позволяет вести прицельный огонь. Из-за этого для ВСУ осложняется ротация и снабжение боеприпасами. Большие потери несут и другие подразделения ВСУ: 47-я отдельная мотострелковая бригада «Магура», 116-я и 118-я механизированные бригады.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о большом количестве тяжелораненых бойцов ВСУ. Он добавил, что военных привезли с позиций, расположенных южнее города Купянска в Харьковской области.

