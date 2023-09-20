Марочко рассказал о множестве тяжелораненых бойцов ВСУ в Харькове

Марочко: в Харькове госпитализировали множество тяжелораненых бойцов ВСУ

За сутки в госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко отметил, что военных привезли с позиций, расположенных южнее города Купянск в Харьковской области. «За истекшие сутки в госпиталях населенного пункта Харьков отмечается резкий всплеск поступления тяжелораненых бойцов», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что во многих лечебных заведениях не хватает койко-мест для пациентов.

Марочко предположил, что высокие потери — результат ракетно-бомбовых ударов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

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