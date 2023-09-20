В Минобороны сообщили о массовой ликвидации бойцов спецбригады «Азов»

Минобороны: российские военные уничтожили до 50 штурмовиков спецбригады Азов

Подразделения российской группировки войск «Центр» уничтожили значительное количество штурмовиков спецбригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на краснолиманском направлении, Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

Он уточнил, что потери противника на этом направлении составили до 50 человек. Также уничтожена боевая техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).