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05:05, 20 сентября 2023Бывший СССР

В Минобороны сообщили о массовой ликвидации бойцов спецбригады «Азов»

Минобороны: российские военные уничтожили до 50 штурмовиков спецбригады Азов

Подразделения российской группировки войск «Центр» уничтожили значительное количество штурмовиков спецбригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на краснолиманском направлении, Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

Он уточнил, что потери противника на этом направлении составили до 50 человек. Также уничтожена боевая техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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