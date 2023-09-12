Стало известно о росте напряжения между бойцами «Азова» и другими военными

Марочко: напряжение растет между бойцами «Азова» и другими украинскими военными

Напряжение между украинскими военными и бойцами бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) растет на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Во время очередного неудачного штурма в районе населенного пункта Червоная Диброва боевики националистического подразделения "Азов" понесли большие потери из-за бездействия 67-й механизированной бригады», — рассказал он.

Марочко уточнил, что военные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не обеспечили должного прикрытия азовцам. По его словам, бойцы «Азова» прибыли в полевой штаб для выяснения ситуации, но те, с кем обсуждалась наступательная операция, были выведены по ротации, а вновь прибывшие не знали о действиях военнослужащих. В результате азовцы пообещали в случае повторения подобного случая наказать виновных, добавил он.

Ранее Марочко рассказал, что английская и польская речь слышна в радиоперехватах переговоров ВСУ, полученных в процессе боев на купянском направлении. Это свидетельствует о том, что на стороне украинской армии воюют иностранные наемники.