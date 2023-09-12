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08:51, 12 сентября 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемниках под Купянском

Марочко: в радиоперехватах под Купянском слышна иностранная речь наемников ВСУ
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Английская и польская речь слышна в радиоперехватах переговоров Вооруженных ил Украины (ВСУ), полученных в процессе боев на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Это свидетельствует о том, что на стороне ВСУ воюют иностранные наемники. По словам Марочко, Киев может использовать отдельные подразделения из иностранцев для укрепления своих войск.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командование его батальона скрывает потери. Он попросил российское гражданство у президента РФ Владимира Путина, объяснив, что не хочет возвращаться на родину при текущей власти.

СМИ в Германии также сообщили о тяжелых потерях ВСУ в живой силе и западной технике, уточнив, что Россия еще не задействовала всю свою военную мощь. Положение может быть настолько тяжелым, что запланированные поставки вооружения не помогут восполнить кадровый дефицит.

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    Александра Синицына
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