BZ: ВСУ несут тяжелые потери до использования Россией всей военной мощи

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут невосполнимые потери, хотя Россия еще не задействовала всю свою военную мощь. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

«ВСУ в ходе контрнаступления несут колоссальные потери в кадрах и западной технике, но при этом не добились серьезных успехов. <…> Россия, напротив, еще не развернула основную часть своих военных сил», — отмечается в публикации.

По мнению журналистов, состояние ВСУ настолько тяжелое, что запланированные поставки западного оружия не восполнят огромные кадровые потери.

Ранее в Европарламенте назвали потери Украины. Депутат ЕП от Ирландии Клэр Дейли заявила, что ВСУ потеряли около полумиллиона человек. Она также опровергла слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «постепенно завоевывают территории».