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12:32, 8 сентября 2023Мир

В Европарламенте назвали потери Украины

Депутат Европарламента Дейли: Украина потеряла около полумиллиона человек

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина потеряла около полумиллиона человек, а также часть своих территорий, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Соответствующее видео публикует YouTube-канал VideoParliament Ireland.

Она опровергла слова Столтенберга о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «постепенно завоевывают территории».

«Это неправда, — сказала Дейли. — С прошлого вашего посещения Украина потеряла свои территории, потеряла более полумиллиона человек. Мы находимся в состоянии кровавой войны».

Также она отметила, что украинским властям приходится мобилизовать граждан с серьезными болезнями и инвалидностью.

Ранее бывший американский офицер Дэниэл Дэвис заявил, что нынешняя политика США в отношении Украины приведет к потерям Киевом территорий и населения. По его словам, контрнаступление ВСУ обречено на неудачу.

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    Александр Слабиев
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