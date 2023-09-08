Экс-офицер Дэвис: поддержка США приведет к потерям Украиной территорий

Нынешняя поддержка США Украины приведет к потерям Киевом своих территорий и населения. Об этом предупредил бывший американский офицер Дэниэл Дэвис в своей статье для издания 19FortyFive.

Экс-офицер признал, что украинское контрнаступление идет не просто медленно — по его словам, оно обречено на неудачу. Дэвис признал, что добиться контроля над территориями Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся.

Нынешний подход Вашингтона к поддержке Украины давать «столько, сколько потребуется» приводит лишь к потерям населения и разрушению украинской инфраструктуры. «Без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию», — считает офицер.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что Украина не сможет прекратить попытки контрнаступления из страха перед Западом. Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке.