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10:43, 8 сентября 2023Мир

В США предупредили Украину о потере территорий

Экс-офицер Дэвис: поддержка США приведет к потерям Украиной территорий

Фото: Reuters

Нынешняя поддержка США Украины приведет к потерям Киевом своих территорий и населения. Об этом предупредил бывший американский офицер Дэниэл Дэвис в своей статье для издания 19FortyFive.

Экс-офицер признал, что украинское контрнаступление идет не просто медленно — по его словам, оно обречено на неудачу. Дэвис признал, что добиться контроля над территориями Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся.

Нынешний подход Вашингтона к поддержке Украины давать «столько, сколько потребуется» приводит лишь к потерям населения и разрушению украинской инфраструктуры. «Без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию», — считает офицер.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что Украина не сможет прекратить попытки контрнаступления из страха перед Западом. Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке.

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    Александр Слабиев
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