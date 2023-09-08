Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:44, 8 сентября 2023Бывший СССР

В США рассказали о попавшем в ловушку Зеленском

Риттер: Украина не сможет прекратить наступление из страха перед Западом

Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Украина не сможет прекратить попытки контрнаступления из страха перед Западом. Об этом в интервью каналу New Rules рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его утверждению, Вашингтон не волнуют потери среди украинцев. «Если украинцы решат остановиться и вернуться к обороне, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения. Поэтому они должны жертвовать всем сейчас, надеясь, что у них останется хоть что-то», — сказал эксперт.

Риттер указал, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке. По словам разведчика, украинскому лидеру следовало изначально не ввязываться в этот конфликт лидо добиваться его прекращения переговорами.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) идут разговоры о свержении Зеленского. По его словам, подобные дискуссии не единичны. Он связал рост таких мыслей с боевыми потерями ВСУ в 400 тысяч военных.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные сбили дрон ВСУ чешского производства

    Чешский генерал предрек развал Украины

    «Ростех» импортозаместил остекление для самолета SJ-100

    Украину предупредили об угрозе «спирали смерти»

    Загадочное яйцо обнаружили у побережья Аляски

    Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ

    Парень помог девушке из Tinder справиться с бессонницей и потерял ее

    Великобритания установит слежку за РФ в Черном море

    В украинских Сумах прогремел взрыв

    В США рассказали о попавшем в ловушку Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости