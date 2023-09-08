Риттер: Украина не сможет прекратить наступление из страха перед Западом

Украина не сможет прекратить попытки контрнаступления из страха перед Западом. Об этом в интервью каналу New Rules рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его утверждению, Вашингтон не волнуют потери среди украинцев. «Если украинцы решат остановиться и вернуться к обороне, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения. Поэтому они должны жертвовать всем сейчас, надеясь, что у них останется хоть что-то», — сказал эксперт.

Риттер указал, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке. По словам разведчика, украинскому лидеру следовало изначально не ввязываться в этот конфликт лидо добиваться его прекращения переговорами.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) идут разговоры о свержении Зеленского. По его словам, подобные дискуссии не единичны. Он связал рост таких мыслей с боевыми потерями ВСУ в 400 тысяч военных.