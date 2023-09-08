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02:56, 8 сентября 2023Бывший СССР

В США заявили о планах в ВСУ по свержению Зеленского

Полковник Макгрегор: в ВСУ идут разговоры о свержении Зеленского

Фото: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) идут разговоры о свержении президента страны Владимира Зеленского. Об этом в соцсети X заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор

По его словам, подобные дискуссии не единичны. Он связал рост таких мыслей с боевыми потерями в 400 тысяч военных.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что Зеленского ждет судьба экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили, которого Запад использовал в своих целях, и который затем оказался в тюрьме. По словам политика, Запад делает на Зеленского «особую ставку». «Совершенно очевидно, что нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси», — предрек Медведев.

В июле экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер указал, что конфликт с Россией может закончиться для Украины только уничтожением Зеленского. «Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел», — считает Риттер.

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    Марина Совина
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