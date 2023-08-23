Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Зеленского ждет судьба Саакашвили

Украинского президента Владимира Зеленского ждет судьба экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили, которого Запад использовал в своих целях, и который затем оказался в тюрьме. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в издании «Аргументы и факты».

По словам политика, Запад делает на Зеленского «особую ставку». «Совершенно очевидно, что нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси», — предрек Медведев.

По мнению политика, Зеленский может и не дожить «до тюремной камеры».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предупредил Зеленского об угрозе военного переворота. По его словам, это лишь вопрос времени, когда небылицы станут настолько «бредовыми», что Зеленского уберут от власти.