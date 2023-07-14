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14:43, 14 июля 2023Мир

Экс-разведчик США предрек гибель Зеленского

Экс-разведчик США: конфликт с Россией может закончиться только гибелью Зеленского

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Конфликт с Россией может закончиться для Украины только уничтожением правительства президента Владимира Зеленского и его гибелью. Такое развитие событий предрек экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Maverick Multimedia.

«Он (Зеленский — прим. "Ленты.ру") не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел. Единственное, что он может теперь сделать, — это погибнуть», — считает Риттер.

Экс-разведчик полагает, что Зеленский упустил возможности для мирного разрешения конфликта. По мнению Риттера, судьба Зеленского предрешена, так как после его краха Москва не позволит установившемуся в Киеве режиму существовать.

Ранее Риттер высказывал мнение, что украинский конфликт завершится на условиях России. Он также считает, что, когда конфликт закончится, для жителей Украины «все пойдет наперекосяк».

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    Варвара Кошечкина
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