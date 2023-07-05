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15:50, 5 июля 2023Мир

В США предрекли Зеленскому плохой конец

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что конфликт с РФ не закончится хорошо для Зеленского
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится на условиях России, правительство нынешнего украинского президента Владимира Зеленского будет устранено. Такой прогноз озвучил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Война закончится на условиях России», — предрек Риттер, добавив, что для Зеленского конфликт закончится плохо.

По его мнению, Москва более не может доверять киевскому режиму в поддержке какого-либо мирного соглашения. Риттер убежден, что после завершения конфликта правительство Зеленского устранят, при этом для украинцев «все пойдет наперекосяк».

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть шанс совершить самоубийство, повторив судьбу Адольфа Гитлера.

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    Варвара Кошечкина
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