В США предрекли Зеленскому плохой конец
Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится на условиях России, правительство нынешнего украинского президента Владимира Зеленского будет устранено. Такой прогноз озвучил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
«Война закончится на условиях России», — предрек Риттер, добавив, что для Зеленского конфликт закончится плохо.
По его мнению, Москва более не может доверять киевскому режиму в поддержке какого-либо мирного соглашения. Риттер убежден, что после завершения конфликта правительство Зеленского устранят, при этом для украинцев «все пойдет наперекосяк».
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть шанс совершить самоубийство, повторив судьбу Адольфа Гитлера.