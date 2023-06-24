Зеленскому предсказали признание поражения Украины из-за провала наступления

Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала ВСУ

Экс-разведчик США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom предсказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления.

Офицер отметил, что украинский лидер пытается создать видимость успехов Вооруженных сил страны (ВСУ) в глазах Запада в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, где вопрос происходящего на Украине станет одной из ключевых тем.

По его мнению, решение о начале контрнаступления принималось исключительно по политическим соображениям, однако Зеленскому не удалось реализовать тот сценарий, который хотели бы видеть страны альянса.

По словам Риттера, если Зеленский приедет в Вильнюс, имея на руках лишь погибших или сдавшихся в плен украинцев и уничтоженную технику, то создать видимость уже не удастся, придется признать поражение, причем, проигравшим будет не только Киев, но и весь коллективный Запад.

Ранее бывший американский разведчик заявил, что основная фаза боевых действий на Украине закончится к осени. По его словам, попытки украинских войск контратаковать не принесут успеха.