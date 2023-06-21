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20:51, 21 июня 2023Мир

Американский разведчик назвал сроки окончания боевых действий на Украине

Экс-разведчик Риттер: основная фаза боевых действий на Украине завершится к осени

Фото: РИА Новости

Основная фаза боевых действий на Украине закончится к осени. Такие сроки назвал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, попытки украинских войск контратаковать не принесут успеха. Он считает, что Москва нанесет ответные удары и будет контролировать все территории новых регионов, вокруг которых создаст буферную зону.

«У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят. Я всегда говорил, что считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета-началу осени», — приводит слова Риттера РИА Новости. Экс-разведчик подчеркнул, что уверен в точности своих прогнозов.

Ранее Риттер посоветовал украинским властям по завершении конфликта засудить главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли за плохую подготовку солдат и наступления.

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    Варвара Кошечкина
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