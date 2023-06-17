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12:52, 17 июня 2023Мир

Американский разведчик посоветовал Украине засудить главу Генштаба США

Экс-разведчик Риттер посоветовал Киеву засудить главу Генштаба США за плохую подготовку

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер посоветовал украинским властям по завершении конфликта засудить главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли за плохую подготовку солдат и наступления. Об этом Риттер заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, Корпус морской пехоты США проходит полугодовое обучение, чтобы научиться общевойсковым операциям, но даже после этого американские морпехи допускают ошибки.

Украинские же солдаты обучаются примерно полтора месяца, после чего отправляются на передовую. «Эти ребята не знают, что они делают, они некомпетентны», — сказал экс-разведчик, указав на высокие потери Киева.

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«И я надеюсь, что украинцы, когда все закончится, подадут заявление в Международный уголовный суд, потому что отправлять украинских солдат на российскую оборону с техникой, которой они не умеют пользоваться, без знания тактики, <…> , без поддержки с воздуха — это убийство», — заявил Риттер, комментируя действия Милли.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атакуют на запорожском направлении волна за волной. Военнослужащие Российской армии отбивают попытки наступления украинских войск и периодически совершают контратаки.

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    Алевтина Запольская
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