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10:58, 17 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о волнах атак ВСУ на запорожском направлении

«РВ»: ВСУ атакуют на запорожском направлении волна за волной

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют на запорожском направлении волна за волной. Об этом стало известно проекту «Русская весна», рассказавшему о боях в своем Telegram-канале.

Как сообщило издание, ВСУ совершили уже несколько волн атак на позиции российских военных в селе Пятихатки Васильевского района. Военнослужащие Российской армии отбиваются и периодически совершают контратаки.

«Наши продолжают накрывать врага гаубицами, РСЗО, "Солнцепеками" и минометами. Работают танки, несколько раз прилетали "Аллигаторы" Ка-52», — сообщили военные корреспонденты проекта.

Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме заявил, что у Украины отсутствуют успехи в ходе контрнаступления. «Ни на одном из участков они не достигли своих целей, вот что важно», — сообщил глава государства.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вооруженные силы страны уже ведут контрнаступление.

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    Марк Леонов
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