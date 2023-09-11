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15:36, 11 сентября 2023Бывший СССР

Пленный боец ВСУ попросил российское гражданство у Путина

Кадыров показал пленного бойца ВСУ, попросившего российское гражданство у Путина

Фото: Presslab / Shutterstock / Fotodom

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросил российское гражданство у президента РФ Владимира Путина. Видео с его просьбой опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Военнопленный рассказал, что хотел бы остаться в России. «Уважаемый Владимир Владимирович, если есть такая возможность, оставьте меня на территории Российской Федерации», — сказал он и попросил Путина посодействовать в получении российского гражданства.

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    Кристина Есикова
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