Пленные военные ВСУ рассказали о бесчеловечном отношении своего командования

СКР: украинские военные подписывают согласие, что их тела бросят на поле боя

Следственный комитет России (СКР) выявил факты бесчеловечного отношения украинского командования к своим военнослужащим: военные подписывают согласие о том, что их тела бросят на поле боя. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Следователи провели допрос задержанных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они рассказали, как не оказывали помощь раненым и как получали угрозы от командиров о немедленном расстреле в случае оставления боевой позиции. Пленные поделились, что получали от начальства приказы о подписании добровольного согласия на оставление тел тех, кто не выжил на поле боя. Это делалось для того, чтобы не выплачивать компенсации и пособия родственникам.

Силовики осмотрели оставленные ВСУ территории. Информация о захоронении военных без процедуры погребения и сведения о фактах оставления их тел на боевых позициях подтвердились.