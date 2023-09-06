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14:33, 6 сентября 2023Силовые структуры

Пленные военные ВСУ рассказали о бесчеловечном отношении своего командования

СКР: украинские военные подписывают согласие, что их тела бросят на поле боя

Фото: Libkos / AP

Следственный комитет России (СКР) выявил факты бесчеловечного отношения украинского командования к своим военнослужащим: военные подписывают согласие о том, что их тела бросят на поле боя. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Следователи провели допрос задержанных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они рассказали, как не оказывали помощь раненым и как получали угрозы от командиров о немедленном расстреле в случае оставления боевой позиции. Пленные поделились, что получали от начальства приказы о подписании добровольного согласия на оставление тел тех, кто не выжил на поле боя. Это делалось для того, чтобы не выплачивать компенсации и пособия родственникам.

Силовики осмотрели оставленные ВСУ территории. Информация о захоронении военных без процедуры погребения и сведения о фактах оставления их тел на боевых позициях подтвердились.

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    Екатерина Власова
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