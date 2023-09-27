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05:19, 27 сентября 2023Бывший СССР

Стала известна судьба сдавшихся в плен России 10 тысяч бойцов ВСУ

Около 10 тысяч бойцов ВСУ сдались в плен России с помощью радиоволны «Волга»

Фото: Stringer / Reuters

Около десяти тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались России с помощью радиоволны 149.200 «Волга», которую запустили в середине лета. О судьбе украинских военных рассказал в беседе с ТАСС представитель оперативных служб.

«Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал источник агентства, отметив, что воспользовавшись радиоволной, чтобы сдаться российским войскам, бойцы ВСУ «выбрали жизнь».

Радиочастоту можно уловить на всех направлениях специальной военной операции. По словам представителя оперативных служб, число сдающихся в плен со стороны ВСУ растет, в том числе благодаря пророссийскому подполью, которое распространяет в подконтрольных Киеву городах сведения о такой возможности.

«На Работино уже были случаи, когда украинские бойцы выходили на частоту 149.200 "Волга" и сдавались в плен целыми группами», — рассказали в Союзе ветеранов СВО.

Ранее группа бойцов ВСУ сдалась в плен российским солдатам вместе с ящиками боеприпасов в качестве трофеев на сватовском направлении. Перед этим они вышли на специальный открытый радиоканал, вызывая позывной «Волга». Происходящее записали на видео через прибор ночного видения.

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    Александра Синицына
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