Бойцы ВСУ сдались в плен российским солдатам и попали на видео

Группа бойцов ВСУ под Сватово сдалась в плен России вместе с ящиками боеприпасов

«РИА Новости» / Telegram

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении (Сватово — Кременная) сдалась в плен российским солдатам вместе с ящиками боеприпасов в качестве трофеев. Перед этим они вышли на специальный открытый радиоканал, сообщил близкий к ситуации источник, передает РИА Новости.

На кадрах, снятых через прибор ночного видения, видно, как на дороге появляется украинский военнослужащий, размахивая светлой тканью наподобие белого флага. Вслед за ним выходят еще двое мужчин, которые затем ставят на землю ящик с боеприпасами ВСУ. Затем они вернулись назад за оставшимися ящиками, всего принеся с собой четыре боекомплекта.

«По открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте "149.200", сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК (боекомплект)», — подтвердил информацию источник.

Ранее боец ВСУ рассказал о своем спасении российскими военными. Его, раненого, вытаскивали с поля боя полдня, находясь под обстрелом, а затем направили в госпиталь.