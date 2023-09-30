Пленный рассказал, что бойцы ВСУ конфликтовали с командирами из-за их лжи

Украинский военный, попавший в плен на запорожском направлении, рассказал о конфликтах солдат с командирами на фоне лжи о реальной обстановке на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

По словам военнопленного, конфликты на фоне дезинформации происходят, но нечасто. «На почве того, что командиры объясняют, что там никого нет, там никто не стреляет», — объяснил он. Боец рассказал, что «все нехорошее всплывает наверх» достаточно быстро, из-за чего солдаты начинают идти на конфликт, объясняя командирам, что те сообщают ложные данные. Он также добавил, что однажды в шутку солдаты хотели главному сержанту подбросить в машину гранату.

Украинский боец заявил, что командир батальона строил солдат и заверял их в том, что в точке операции обстановка спокойная и безопасная. «Он все время говорил, как строил пацанов, – никого нет, никто не стреляет. Только непонятно, возвращаются то половина, то меньше половины», — подметил пленный.

Ранее стало известно, что российские военные спасли бойца ВСУ, подорвавшегося на мине, и вытащили его с поля боя, находясь под вражеским огнем. Инцидент произошел в районе села Спорное в ДНР, где войскам Украины дали отпор бойцы добровольческого отряда БАРС-16. На позициях остались лежать раненые солдаты ВСУ.

Незадолго до этого еще один боец ВСУ сообщил, что российские военные занимались его спасением полдня. Он добавил, что остался жив благодаря людям, которых на Украине называют орками.