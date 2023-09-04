Украинский пленный рассказал об отправке бойцов ВСУ «на мясо»

Боец ВСУ Цминь рассказал о больших потерях в районе Соледара

Попавший в российский плен военнослужащий 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Цминь рассказал, что на линии соприкосновения в районе Соледара остается множество погибших украинских солдат и, несмотря на это, ВСУ посылают туда на штурм все новых бойцов. Слова пленного приводит РИА Новости.

Цминь сообщил, что его бригада покидала позицию на линии фронта с большими потерями живой силы. «Утром мы пошли, ну, можно это назвать, я не знаю даже чем... "на мясо"», — отметил он.

По словам собеседника агентства, из первой группы, состоящей из 12 человек, вернулись только трое, нуждавшиеся в помощи.

Также Цминь рассказал, что группе стрелков поставили задачу штурмовать окоп и потом передать его «специалистам». «Первая группа пошла — там жуть была, и мы сразу попросили отступления, потому что не вариант, нас на смерть вели», — пояснил пленный.

Однако, по его словам, отступать было нельзя, об этом бойцов предупредил командир. Также, как уточнил военный, прозвучало предупреждение, что сзади сидят «специалисты» и приказа выпускать с этого участка данную группу нет.

Только когда поступил приказ вывозить тяжелораненых, бойцы смогли уйти. «Там земля из трупов, мы шли, и окоп весь с людьми, врагу не пожелаешь», — рассказал пленный.

Ранее пленный украинский боец Сергей Маштега рассказал, что ВСУ открыли «дружественный» огонь по своим за оставление позиций в Херсонской области. По его словам, группа бойцов отказывалась отправляться на один из островов под предлогом того, что «там нереально выжить».