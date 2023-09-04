Пленный боец ВСУ рассказал об ударах по своим за оставление позиций

Боец ВСУ Маштега: БПЛА открыл по нам «дружественный» огонь за оставление позиций

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли «дружественный» огонь по своим за оставление позиций в Херсонской области. Об этом рассказал пленный украинский боец Сергей Маштега, передает РИА Новости.

По словам Маштеги, группа бойцов отказывалась отправляться на один из островов под предлогом того, что «там нереально выжить». Командование все равно отправило солдат, угрожая им расправой за неподчинение и выдав один автомат, утверждает он.

Группа пробыла на острове три дня без продуктов питания и боекомплектов, после чего бойцы решили покинуть позицию. Их заметил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и открыл по отступающей группе «дружественный» огонь.

Беспилотник утопил лодку, ранил одного из солдат. «До утра мы просидели, это все время "квадрик" нас искал, рисовал и закидывали всякими возможными взрывчатками», — рассказал боец. Утром выжившие бойцы ВСУ встретили российских военных и сдались в плен.

Ранее пленный украинский военный сообщил, что Служба безопасности Украины совместно с ВСУ создала специальные отряды для ликвидации бойцов, желающих сдаться в плен Российской армии.