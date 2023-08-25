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13:33, 25 августа 2023Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал об отрядах по ликвидации желающих сдаться в плен

Пленный боец: ВСУ и СБУ создали отряды для ликвидации желающих сдаться в плен

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Вооруженными силами республики (ВСУ) создали специальные отряды для ликвидации бойцов, желающих сдаться в плен Российской армии. Об этом рассказал пленный украинский военный, передает РИА Новости.

«Нам на мобильные телефоны стали приходить смс-сообщения и стали попадать листовки о добровольной сдаче в плен», — сообщил военнопленный.

После этого, по его словам, особый отдел СБУ и командование создали отряды для ликвидации тех бойцов, которые «не хотели выполнять преступные приказы и хотели сдаться добровольно в плен».

Ранее российские врачи спасли ногу украинскому военнопленному. «Думал, что мне просто ногу отрежут по самое колено — что с тобой возиться, да и все дела. Есть люди на белом свете», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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