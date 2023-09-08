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20:27, 8 сентября 2023Бывший СССР

Постпред России в ООН рассказал о «могилизации» украинцев

Постпред России в ООН: мобилизацию давно называют на Украине «могилизацией»
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Большинство украинцев понимают, что настоящая угроза для них исходит от «преступной политики» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом постпред России в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, передает РИА Новости.

По его словам, повальную мобилизацию уже давно называют в республике «могилизацией», а после провального контранаступления «украинцы уже начинают заканчиваться и попадать в "мясную мясорубку" не хотят».

«Поэтому военкомы пытаются отловить на улице кого угодно. Появилась информация о том, что выдавать Киеву мужчин призывного возраста готов Евросоюз, в очередной раз наплевав тем самым на свои принципы и ценности», — добавил дипломат.

Ранее Небензя обвинил Киев в ударе по рынку в Константиновке в Донецкой народной республике. При этом он отметил, что видеозаписи, на которых зафиксировано падение ракеты, свидетельствуют о ее запуске с позиций Вооруженных сил Украины.

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    Алевтина Запольская
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