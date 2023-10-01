Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:28, 1 октября 2023Бывший СССР

Российский офицер раскрыл отношение ВСУ к попадающим в плен украинцам

РИА Новости: ВСУ привыкли добивать своих солдат, попадающих в плен к ВС РФ

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще на линии боевого соприкосновения уничтожают своих же сослуживцев, которые попадают в плен. Об этом РИА Новости заявил российский офицер-инструктор группировки войск «Юг» с позывным Аид.

По словам российского офицера, это делается для того, чтобы не произошла утечка информации. «Пленных своих, которых берут [российские военные], они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал», — раскрыл отношение к пленным в рядах ВСУ Аид.

Ранее Аид заявил, что бойцы ВСУ используют тактику британского спецназа Special Air Service (SAS). По его словам, на авдеевском, запорожском и херсонском направлениях он замечал присутствие военных инструкторов стран НАТО. Аид считает, что применению тактики SAS украинских военных научили непосредственно специалисты из британского спецназа.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции сообщили о попытке теракта

    В Киеве признали невозможность Украины выстоять без помощи США

    Дачникам рассказали о налогах на бани и туалеты

    В ДНР рассказали об атаках ВСУ на Времевском выступе

    Российские военные разбили позиции ВСУ вблизи Северска и попали на видео

    Соседняя с Россией страна закупит у США дальнобойные ракеты ATACMS

    Москвичам назвали самый теплый день предстоящей недели

    Экономисты спрогнозировали курс доллара и евро на октябрь

    В США рассказали о последствиях прекращения помощи Украине

    Названо самое мощное российское оружие в конфликте с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости