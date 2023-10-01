Российский офицер раскрыл отношение ВСУ к попадающим в плен украинцам

РИА Новости: ВСУ привыкли добивать своих солдат, попадающих в плен к ВС РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще на линии боевого соприкосновения уничтожают своих же сослуживцев, которые попадают в плен. Об этом РИА Новости заявил российский офицер-инструктор группировки войск «Юг» с позывным Аид.

По словам российского офицера, это делается для того, чтобы не произошла утечка информации. «Пленных своих, которых берут [российские военные], они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал», — раскрыл отношение к пленным в рядах ВСУ Аид.

Ранее Аид заявил, что бойцы ВСУ используют тактику британского спецназа Special Air Service (SAS). По его словам, на авдеевском, запорожском и херсонском направлениях он замечал присутствие военных инструкторов стран НАТО. Аид считает, что применению тактики SAS украинских военных научили непосредственно специалисты из британского спецназа.