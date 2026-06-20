Бывший украинский министр помогал мужчинам призывного возраста покинуть страну

Экс-министра культуры Украины заподозрили в содействии незаконному выезду мужчин

Бывшего исполняющего обязанности министра культуры Украины заподозрили в содействии незаконному выезду мужчин призывного возраста за пределы страны. Об этом пишет «Политика Страны».

Имя чиновника не называется, однако, по данным издания, речь идет о Ростиславе Карандееве.

По версии следствия, группа мужчин должна была выехать за рубеж на благотворительные концерты. Однако пограничники отказали им, так как к музыкальной деятельности они отношения не имели. После этого руководитель Минкультуры повторно направил письмо в Госпогранслужбу с просьбой содействовать выезду тех же лиц уже как участников музыкального коллектива. Именно этот документ, по мнению следствия, стал основанием для пересечения границы.

Восемь мужчин покинули Украину и до сих пор не вернулись. Дело расследуется по статье о незаконной переправке лиц через госграницу. Устанавливаются дополнительные эпизоды и другие возможные участники схемы.

Ранее сообщалось, что дезертиры из Вооруженных сил Украины (ВСУ) приобретают документы погибших мобилизованных пенсионного возраста, чтобы уклониться от повторного призыва.