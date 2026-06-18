На Украине нашли аморальный способ для бегства от ВСУ

Лебедев: Украинские дезертиры используют документы погибших мобилизованных для уклонения

Дезертиры из Вооруженных сил Украины (ВСУ) приобретают документы погибших мобилизованных пенсионного возраста, чтобы спрятаться от повторного призыва. Об этом журналистам РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, на территории Украины работают частные организации, которые оказывают юридические услуги жителям. В том числе, в их перечень входит восстановление утраченных документов. К таким специалистам стали обращаться дезертиры из ВСУ предпенсионного возраста, поскольку не хотят возвращаться в ряды армии, пояснил Лебедев.

Юристы принимаются искать данные погибшего или находят сведения пропавшего без вести украинца, который уже достиг пенсионного возраста и не попал в базу погибших. На дезертира оформляют паспорт с именем и возрастом усопшего, но фотографией обратившегося уклониста, подчеркнули в подполье.

«Допустим, дезертировал из ВСУ какой-нибудь Василий ближе к 50 годам. Находят 60-летнего мобилизованного, который погиб или умер, заявляют о потере паспорта, и Василию на территории Украины восстанавливают паспорт на имя этого погибшего», — добавил Лебедев.

Подобным образом и происходит процесс легализации украинских дезертиров, которые получают защиту от повторной мобилизации. Цена услуги составляет от 800 до 1000 долларов, говорится в сообщении.

Ранее в силовых структурах заявили о бегстве почти полумиллиона бойцов ВСУ. Как выяснилось при подсчетах, более 161 тысячи человек, находившихся в рядах украинской армии, также сейчас разыскиваются по уголовным статьям за оставление позиций с оружием.