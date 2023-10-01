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09:54, 1 октября 2023Бывший СССР

Украинских военных уличили в использовании тактики спецназа Британии

Российский офицер заявил об использовании ВСУ тактики британского спецназа SAS

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют тактику британского спецназа Special Air Service (SAS). В этом их уличил российский офицер, инструктор группировки войск «Юг» с позывным Аид, передает РИА Новости.

По его словам, на авдеевском, запорожском и херсонском направлениях он замечал присутствие военных инструкторов стран НАТО. Аид считает, что применению тактики SAS украинских военных научили непосредственно специалисты из британского спецназа.

«Они прощупывают в разных местах оборону. Малыми группами. Используют тактику британского спецназа SAS. Боевыми четверками, боевыми тройками работают... В принципе, на всех рубежах "выхватывают" очень отличненько так. И отступают», — описал принцип действия ВСУ российский военный.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ предпримут попытку нарастить силы для следующего рывка. Глава «Ахмата» спрогнозировал новый рывок ВСУ и подчеркнул, что Киев нарастит для этого силы зимой. Он отметил, что украинское командование будет формировать новый «ударный кулак».

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