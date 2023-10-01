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04:20, 1 октября 2023Россия

Командир «Ахмата» спрогнозировал новый рывок ВСУ

Глава «Ахмата» Алаудинов: ВСУ нарастят силы зимой для нового рывка
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные сил Украины (ВСУ) предпримут попытку нарастить силы для следующего рывка. Его слова приводит РИА Новости.

Глава «Ахмата» спрогнозировал новый рывок ВСУ и подчеркнул, что Киев нарастит для этого силы зимой. Он отметил, что украинское командование будет формировать новый «ударный кулак».

«Потому что Запад, по сути своей, ставят перед собой задачу воевать до последнего украинца. Ну, естественно, пока эта задача не будет выполнена, западные хозяева [Владимира] Зеленского и украинцев, по сути своей, останавливаться не собираются», — заявил он.

Ранее Алаудинов сообщил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении. По его мнению, на стороне Киева сейчас сражаются новые подразделения, состоящие из бойцов других соединений.

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    Марина Совина
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