Командир «Ахмата» Алаудинов заявил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о потерях, которые понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления. Его слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

Алаудинов заявил, что с начала контрнаступления ВСУ понесли огромные потери — более 40 тысяч человек и 60-70 процентов техники, поставленной Западом. «Со всех участков снимаются подразделения, чтобы закрыть эти дыры», — отметил он.

Командир «Ахмата» добавил, что на стороне Киева сейчас сражаются новые подразделения, состоящие из бойцов других соединений. «То, что они так просто сдаются в плен, говорит об отсутствии запала», — заключил он.

В августе Алаудинов оценил потери ВСУ при наступлении в 40 тысяч человек. «Цифра достоверная, и она с каждым днем двигается все вверх и вверх», — подчеркнул он.