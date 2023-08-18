Командир «Ахмата» оценил потери ВСУ при наступлении в 40 тысяч человек

Командир «Ахмата» Алаудинов оценил потери ВСУ при наступлении в 40 тысяч человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при наступлении составляют более 40 тысяч человек, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия».

По его словам, за три месяца наступления ВСУ не достигли никаких существенных успехов, кроме постоянно растущих потерь в живой силе и поставленной западной технике.

«У них потери только в одном данном "контрнаступе" уже вышли за 40 тысяч человек только безвозвратными потерями. Цифра достоверная, и она с каждым днем двигается все вверх и вверх», — сказал Алаудинов.

Ранее издание Bild сообщило, что ВСУ потеряли минимум 31 единицу западной техники в битве только за один населенный пункт. Согласно публикации, российским силам известно, что на Украине есть сложности с заменой и ремонтом техники, так как на это уходит от нескольких недель до месяцев.

