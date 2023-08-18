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14:06, 18 августа 2023Бывший СССР

Названы потери западного вооружения ВСУ в битве за один населенный пункт

Bild: ВСУ потеряли 31 единицу западной техники в битве за одно село

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли минимум 31 единицу западной техники в битве только за один населенный пункт. Об этом пишет издание Bild.

«Украина потеряла не менее 31 бронетранспортера, в том числе 23 с противоминной защитой из стран НАТО», — сказано в материале. Уточняется, что такие потери произошли в ходе битвы за село.

Согласно публикации Bild, российским силам известно, что на Украине есть сложности с заменой и ремонтом техники, так как на это уходит от нескольких недель до месяцев. Отмечается, что Россия истощает ВСУ. Кроме того, остается вопрос, способна ли Украина компенсировать возрастающие потери, резюмирует Bild.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что основная группировка ВСУ в населенном пункте Урожайное Запорожской области уничтожена. По его словам, украинской армии не удалось выйти на фланги, а потери личного состава войск Киева продолжают расти.

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    Кристина Есикова
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