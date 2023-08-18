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09:32, 18 августа 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном

Советник главы ДНР Гагин: основная группировка ВСУ в Урожайном уничтожена

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что основная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Урожайное Запорожской области уничтожена. Его слова передает ТАСС.

«Основные силы противника в Урожайном уничтожило наше тяжелое вооружение», — рассказал Гагин, уточнив, что ВСУ испытывают трудности в переброске резервов в населенный пункт из-за огневого контроля российской артиллерии, наносящей удары по украинским отрядам на подступах.

Также советник врио главы ДНР заявил, что украинской армии не удалось выйти на фланги населенного пункта, а потери личного состава ВСУ продолжают расти.

Ранее Гагин рассказал, что ВСУ сконцентрировали группировку на артемовском направлении, чтобы совершить новые атаки на населенный пункт Клещеевка. По его словам, обстановка на указанном участке фронта все еще непростая, но полностью контролируемая.

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    Алевтина Запольская
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