В ДНР заявили о концентрации ВСУ под Артемовском

Советник Пушилина Гагин: ВСУ сконцентрированы у Артемовска для атак на Клещеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали группировку на артемовском направлении, чтобы совершить новые атаки на населенный пункт Клещеевка. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, передает ТАСС.

«По данным нашей разведки, противник вновь готовится к штурмам в районе Клещеевки, концентрируя на артемовском направлении группировку», — сказал он. По словам Гагина, обстановка на указанном участке фронта все еще непростая, но полностью контролируемая.

Ранее Пушилин заявил, что в результате боев от Клещевки «практически ничего не осталось». Как он уточнял, в районе населенного пункта продолжаются тяжелые боестолкновения. Врио главы региона добавил, что Клещеевка «перерыта» от снарядов, как от украинских, так и от российских.