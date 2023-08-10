Пушилин рассказал о состоянии Клещеевки после боев

Глава ДНР Пушилин заявил, что в результате боев от Клещеевки ничего не осталось

В результате боев от села Клещеевка Донецкой области «практически ничего не осталось». Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

По словам Пушилина, в районе населенного пункта продолжаются тяжелые бои. «Нельзя сказать, что противник полностью выбит, но противник еле-еле уже удерживается. Здесь наши ребята молодцы, просто герои», — заявил он.

Как утверждает врио главы ДНР, от Клещеевки «уже практически ничего не осталось» — село перерыто от снарядов, как от украинских, так и от российских.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские силы несут большие потери под Клещеевкой. Российские военные, по его словам, постоянно ведут огонь по позициям противника.

Вооруженные силы Украины пытаются вынудить российских военных уйти с помощью зажигательных снарядов. По версии Марочко, они намерены поджечь сухой лес, чтобы огонь перекинулся на позиции Вооруженных сил России.