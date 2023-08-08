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09:47, 8 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о применении ВСУ зажигательных боеприпасов

Марочко: ВСУ применяют зажигательные боеприпасы на краснолиманском направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют зажигательные боеприпасы на краснолиманском направлении, пытаясь вынудить российских военных покинуть позиции. Об этом рассказал в своем Telegram-канале подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что ВСУ ведут огонь этими снарядами в районе кременских лесов по российским укрепрайонам. «Исходя из характера действий, замыслом украинских боевиков является поджог сухостоя для того, чтобы огонь перекинулся на наши позиции», — считает Марочко.

По его словам, из-за высоких температур украинской армии удается поджечь сухую древесину. При этом резкая смена направления порывистого ветра не позволяют бойцам ВСУ осуществить поджог российских позиций, подчеркнул подполковник ЛНР в отставке.

Ранее Марочко сообщал, что украинские войска применяют кассетные, шрапнельные и зажигательные боеприпасы западного производства. Наибольшее использование указанных снарядов было зафиксировано в атаках по району села Клещеевка, добавил он.

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    Кристина Есикова
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