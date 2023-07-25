В ЛНР заявили об атаках ВСУ на Клещеевку с применением кассетных боеприпасов

Марочко заявил, что ВСУ атакуют Клещеевку кассетными и шрапнельными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют кассетные, шрапнельные и зажигательные боеприпасы западного производства в атаках по району села Клещеевка. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Противник активно использует западную артиллерию, применяя в том числе кассетные боеприпасы. Также для ударов по нашим позициям используются шрапнельные и зажигательные боеприпасы. Наибольшее применение запрещенных боеприпасов зафиксировано в районе населенного пункта Клещеевка», — сказал он.

Марочко уточнил, что на соледаро-артемовском участке фронта идут ожесточенные боестолкновения. По его словам, российские силы за прошедшие сутки отразили около 10 атак ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинская армия не оставляет попыток захватить Клещеевку. Российские военные справляются с поставленными задачами и каждый день успешно отражают атаки, подчеркнул он. Кадыров добавил, что в окрестностях Клещеевки «враги постоянно кишат, как тараканы, прикрываясь лесным массивом».