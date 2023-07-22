Кадыров рассказал об обстановке в районе Клещеевки

Глава Чечни Рамзан Кадыров: ВСУ продолжают попытки захватить Клещеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток захватить Клещеевку. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Российские бойцы справляются с поставленными задачами и каждый день успешно отражают атаки. Клещеевка наша, и отдавать ее "АХМАТ" не собирается», — написал он.

По словам Кадырова, в окрестностях Клещеевки «враги постоянно кишат, как тараканы, прикрываясь лесным массивом», однако российские бойцы «готовы отразить атаки и застать врага врасплох как днем, так и ночью».

Ранее Кадыров сообщил, что в Белгородскую область со стороны Украины проникла «небольшая группа отморозков», которая «совершила гнусное нападение на машину Минобороны, перевозящую продукты питания для российских военнослужащих». Затем нападавшие покинули территорию России, подчеркнул глава Чечни.