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19:25, 22 июля 2023Бывший СССР

Кадыров рассказал об обстановке в районе Клещеевки

Глава Чечни Рамзан Кадыров: ВСУ продолжают попытки захватить Клещеевку

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток захватить Клещеевку. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Российские бойцы справляются с поставленными задачами и каждый день успешно отражают атаки. Клещеевка наша, и отдавать ее "АХМАТ" не собирается», — написал он.

По словам Кадырова, в окрестностях Клещеевки «враги постоянно кишат, как тараканы, прикрываясь лесным массивом», однако российские бойцы «готовы отразить атаки и застать врага врасплох как днем, так и ночью».

Ранее Кадыров сообщил, что в Белгородскую область со стороны Украины проникла «небольшая группа отморозков», которая «совершила гнусное нападение на машину Минобороны, перевозящую продукты питания для российских военнослужащих». Затем нападавшие покинули территорию России, подчеркнул глава Чечни.

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    Глеб Бажуткин
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