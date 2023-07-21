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16:46, 21 июля 2023Россия

Кадыров сообщил о проникновении в Белгородскую область «отморозков» с Украины

Кадыров сообщил о проникновении в Белгородскую область небольшой группы с Украины

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Белгородскую область со стороны Украины проникла «небольшая группа отморозков». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Несколько дней назад небольшая группа отморозков из Украины проникла на территорию Белгородской области и совершила гнусное нападение на машину Минобороны, перевозящую продукты питания для российских военнослужащих», — пояснил политик.

Он добавил, что спецтранспорт сопровождали два бойца, не имевшие при себе другого вооружения, кроме табельного. По словам Кадырова, проникшие со стороны Украины открыли огонь по бойцам.

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Затем нападавшие покинули территорию России, подчеркнул глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. Они займутся противодействием украинским диверсионно-разведывательным группам, а также предотвращением их проникновения на территорию приграничного региона.

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    Никита Абрамов
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