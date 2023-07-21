Кадыров сообщил о проникновении в Белгородскую область «отморозков» с Украины

Кадыров сообщил о проникновении в Белгородскую область небольшой группы с Украины

В Белгородскую область со стороны Украины проникла «небольшая группа отморозков». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Несколько дней назад небольшая группа отморозков из Украины проникла на территорию Белгородской области и совершила гнусное нападение на машину Минобороны, перевозящую продукты питания для российских военнослужащих», — пояснил политик.

Он добавил, что спецтранспорт сопровождали два бойца, не имевшие при себе другого вооружения, кроме табельного. По словам Кадырова, проникшие со стороны Украины открыли огонь по бойцам.

Затем нападавшие покинули территорию России, подчеркнул глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. Они займутся противодействием украинским диверсионно-разведывательным группам, а также предотвращением их проникновения на территорию приграничного региона.