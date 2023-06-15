Кадыров заявил о начале охраны границы в Белгородской области силами «Ахмата»

Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» приступили к охране границы в Белгородской области

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

По его словам, силы «Ахмата» займутся противодействием украинским диверсионно-разведывательным группам, а также предотвращением их проникновения на территорию приграничного региона. Взаимодействием с губернатором Вячеславом Гладковым, Минобороны, Погрануправлением ФСБ и Росгвардией занимаются депутат Госдумы Адам Делимханов и начальник отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.

Кадыров рассказал, что сейчас бойцы «Ахмата» укрепляются на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Нехотеевки. Кроме того, военнослужащие батальона уже заступили на дежурства на КПП в селе Казинка. Глава Чечни напомнил, что этот пункт пропуска был атакован Русским добровольческим корпусом (РДК). «Жители прилегающих к границе с Украиной территорий могут быть спокойны. Ребята из батальона "Запад-Ахмат" Минобороны совместно с другими силовыми подразделениями и службами Российской Федерации позаботятся об их безопасности», — заверил Кадыров.

12 июня Минобороны и отряд специального назначения «Ахмат» подписали первый контракт, определяющий деятельность бойцов подразделения в зоне специальной военной операции.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости дать отрядам территориальной обороны приграничных регионов России право на использование стрелкового оружия. По словам лидера фракции «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова, речь идет об отрядах дружинников, созданных по решению региональных властей. Таким формированиям предлагается разрешить использовать боевое стрелковое оружие для обучения стрельбе, участия в контртеррористических операциях, а также для охраны населения и объектов инфраструктуры.