Минобороны подписало первый контракт с отрядом «Ахмат»

Минобороны РФ подписало первый контракт с «Ахматом» в рамках приказа Шойгу о добровольцах

Министерство обороны России и отряд специального назначения «Ахмат» подписали первый контракт, определяющий деятельность добровольческих подразделений в зоне СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Подписание состоялось после приказа министра обороны Сергея Шойгу об организации службы добровольческих соединений.

В Минобороны уточнили, что контракт подписали заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

По словам Кима, сегодня в зоне спецоперации совместно с подразделениями (ВС РФ) принимают участие множество подразделений подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований. Для повышения их эффективности и был издан данный приказ, который определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне сформированы два новых полка Минобороны «АХМАТ-Россия» и «АХМАТ-Чечня», которые скоро отправятся в зону специальной военной операции на Украине. Также глава республики рассказал, что на данный момент 78-й моторизованный полк специального назначения «Север-АХМАТ» принимает участие в боевых действиях на марьинском направлении.

