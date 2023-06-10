Кадыров сообщил о грядущей отправке двух полков в зону СВО

Глава Чечни Кадыров заявил о грядущей отправке двух полков в зону спецоперации

В Чечне сформированы два новых полка Минобороны «АХМАТ-Россия» и «АХМАТ-Чечня», которые скоро отправятся в зону специальной вое66нной операции на Украине (СВО). Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

«В нашем регионе из опытных бойцов сформировано два новых полка Министерства обороны "АХМАТ-Россия" и "АХМАТ-Чечня", которые совсем скоро отправятся в зону проведения СВО», — говорится в сообщении.

Также он сообщил, что на данный момент 78-й моторизованный полк специального назначения «Север-АХМАТ» принимает участие в боевых действиях на марьинском направлении.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев в зону специальной военной операции. По его словам, самолет с добровольцами вылетел в зону спецоперации из аэропорта Грозный.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.