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18:03, 7 июня 2023Россия

В Госдуме захотели вооружить дружинников на границе

Лидер СРЗП Миронов заявил, что в Госдуме готовят поправки о праве дружинников на оружие

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Госдуме захотели дать отрядам территориальной обороны приграничных регионов России право на использование стрелкового оружия. О подготовке соответствующих поправок в законодательство заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет об отрядах дружинников, созданных по решению региональных властей. Таким формированиям предлагается разрешить использовать боевое стрелковое оружие для обучения стрельбе, участия в контртеррористических операциях, а также для охраны населения и объектов инфраструктуры.

Миронов подчеркнул, что главы приграничных регионов России против раздачи оружия «кому попало» и относятся к формированию отрядов территориальной обороны со всей ответственностью. «Это служит залогом того, что в грозный час народные дружины окажут реальную поддержку нашим военным», — считает депутат.

Он также отметил, что участники групп теробороны Курской и Белгородской областей полностью обеспечены снаряжением и проходят боевое слаживание на полигонах Минобороны под руководством инструкторов. «С одной стороны, есть несколько тысяч зрелых подготовленных людей, готовых защищать родную землю, родной дом от незваных гостей, но с другой стороны, задействовать их нельзя, так как закон не позволяет им получить оружие», — написал парламентарий.

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Ранее о необходимости дать подразделениям теробороны разрешение на использование оружия заявляли главы приграничных регионов. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил выдавать дружинникам огнестрел только на время дежурств, учебных стрельб, а также при проведении контртеррористических операции и в случае введения военного положения.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что региональные власти уже приняли решение вооружить отряды территориальной обороны и сейчас ищут для этого законные основания. По его словам, необходимость в расширении прав дружинников возникла после проникновения в Грайворонский район украинской диверсионно-разведывательной группы.

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