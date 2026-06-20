Польша захотела участвовать в переговорах по Украине

Сикорский: Польша должна участвовать в переговорах в Украине

Польша хочет получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта по Украине. Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский в беседе с немецким изданием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По словам дипломата, Россия угрожает странам Восточной Европы и Скандинавии с населением около 150 миллионов человек больше, чем Германии. «Мы — соседи и России, и Украины, а вы — нет», — отметил Сикорский.

Он добавил, что именно Польша, через которую поставляют оружие Киеву, сильно рискует и заслуживает участвовать в переговорах. Варшава также предлагает использовать институты Евросоюза или создать «коалицию желающих», чтобы представлять континент на переговорах.

Ранее стало известно, что 43 процента жителей Польши негативно относятся к украинцам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS).