Командование ВСУ под Соледаром уничтожено уникальной российской бомбой. Что известно об этом оружии?

Полковник Баранец рассказал об уничтожении командования ВСУ бомбой ФАБ-1500

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром уничтожено уникальной российской бомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Оружие применили с истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом «Комсомольской правде» сообщил полковник в отставке Виктор Баранец.

Удар пришелся по штабу отдельной тактической группы «Соледар», который располагался недалеко от села Александро-Калиново.

Результат: около 50 вэсэушников (и не только их) ликвидировано, примерно столько же раненых. Почти вся аппаратура связи, боевая техника и опорные пункты в радиусе ста метров раскурочены Виктор Баранец полковник в отставке

По словам Баранца, успешное поражение цели стало возможным благодаря использованию средств разведки, в том числе на местности, и мастерству экипажа самолета.

Российские эксперты отмечают эффективность ФАБ-1500 с УМПК

По оценке капитана I ранга Василия Дандыкина, ФАБ-1500 в три раза мощнее и в разы дешевле ракеты «Кинжал», а также позволяет самолету применять вооружение без захода в зону противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Это позволяет не подвергать опасности боевую машину и экипаж. При этом точность попадания велика, а значит, что это новое мощное оружие Василий Дандыкин капитан I ранга

Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой заметил, что целями ФАБ-1500 становятся заглубленные объекты украинских военных, прежде всего командные пункты, склады боеприпасов и бронетехники, укрепления, бункеры и объекты инфраструктуры, расположенные под землей.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

О применении ФАБ-1500 с УМПК известно с сентября

В сентябре Telegram-канал Mash со ссылкой на военного летчика и автора канала Fighterbomber сообщил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые применил бомбу ФАБ-1500 с УМПК в ходе спецоперации на Украине.

Ее пуск признан успешным, экипаж самолета представлен к награде Mash Telegram-канал

Отмечается, что под боеприпас конструкторам пришлось создавать новое оборудование, которое позволило увеличить дальность сброса бомбы. Автор канала Fighterbomber добавил, что круговое вероятное отклонение бомбы составляет 5 метров, а площадь поражения превышает 2 квадратных километра.

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

По его данным, Су-34 может нести две ФАБ-1500 с УМПК, тогда как в будущем самолет можно будет вооружить тремя боеприпасами.

Ранее с Су-34 применялись бомбы ФАБ-500М62 с УМПК

В отличие от полуторатонных ФАБ-1500, эти боеприпасы в три раза легче. Как в июле писали обозреватели американского издания The Drive Томас Ньюдик и Тайлер Роговей, ВСУ не могут понять, как устроены планирующие авиабомбы, которые используют ВКС России.

Авторы замечают, что в Киеве российские планирующие бомбы считают головной болью из-за их результативности, так как они позволяют истребителям поражать цели и взламывать украинскую оборону, не входя в зону действия ПВО противника

Позднее на страницах того же издания эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский заявил, что потребность ВКС России в снарядах с УМПК, превращающем неуправляемые авиабомбы в управляемые, будет расти.

Автор напомнил, что Россия впервые представила УМПК в 2002 году на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания), где были показаны четыре типа УМПК, созданных Государственным научно-производственным предприятием «Базальт» для авиабомбы ФАБ-500М-62.