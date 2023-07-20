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13:47, 20 июля 2023Наука и техника

В США рассказали о российских авиабомбах с УМПК

The Drive: потребность ВКС России в бомбах с УМПК будет расти

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Потребность Воздушно-космических сил (ВКС) России в снарядах с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), превращающем неуправляемые авиабомбы в управляемые, будет расти. Об этом на страницах американского издания The Drive рассказывает эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский.

Автор напомнил, что бомбы с УМПК позволяют самолетам наносить удары с воздуха, не заходя в зону действия украинской противовоздушной обороны, и позволяют обойтись без использования для этих целей более дорогостоящий вооружений.

Автор отмечает, что Россия впервые представила УМПК в 2002 году на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания), где были показаны четыре типа УМПК, созданных Государственным научно-производственным предприятием «Базальт» для авиабомбы ФАБ-500М-62.

Самый простой вариант УМПК добавлял бомбе раскладывающиеся в полете крылья размахом до двух метров, что позволяло снаряду, сбрасываемому с высоты 50-100 метров, пролететь 6-8 километров. В случае второго типа модуль получал инерциальную навигационную систему, обеспечивающую бомбе более высокую точность попадания в цель на дальности 12-15 километров.

Третий тип предполагал использование для дополнительной корректировки спутниковой навигации и увеличивал дальность бомбометания до 40-60 километров с большой высоты. Четвертый вариант УМПК получал пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, увеличивающий дальность полета бомбы до 80-100 километров.

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Согласно Бутовскому, несмотря на ряд недостатков, которые имеют российские бомбы с УМПК, в ближайшие годы потребность ВКС России в них будет только расти, а значит, будет расширяться и линейка используемых боеприпасов.

Ранее The Drive написало, что Вооруженные силы Украины не могут понять, как устроены планирующие авиабомбы, которые используют ВКС России.

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    Иван Потапов
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