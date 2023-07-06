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17:53, 6 июля 2023Наука и техника

В США рассказали о взламывающих оборону ВСУ российских бомбах

The Drive: ВСУ не понимают, как устроены планирующие авиабомбы ВКС России

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут понять, как устроены планирующие авиабомбы, которые используют Воздушно-космические силы (ВКС) России. Об этом пишет американское издание The Drive.

«Украинские официальные лица предполагают, что речь идет о каком-то виде GPS-наведения, но пока очень мало конкретных подробностей о системе наведения», — рассказали в материале.

Как пишет издание, в Киеве российские планирующие бомбы считают головной болью из-за их результативности. Они позволяют истребителям поражать цели и взламывать украинскую оборону, не входя в зону действия противовоздушной обороны противника.

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Ранее в июле Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видео, демонстрирующее сброс планирующих авиационных бомб ФАБ-500М62 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) с истребителя-бомбардировщика Су-34.

В июне сербское издание «Политика» писало, что российские планирующие фугасные авиабомбы сыграют судьбоносную роль в ходе специальной военной операции.

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    Даниил Иринин
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